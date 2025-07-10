В Японии показали новую версию Subaru Impreza

В четверг, 10 июля, компания Subaru представила в Японии свой обновленный автомобиль Impreza, рассказал журнал GQ Japan. В Subaru пересмотрели цветовую гамму кузова Impreza - был добавлен новый цвет Citron Yellow Pearl («лимонно-желтый перламутр»).

Функции помощи водителю в новой версии Subaru Impreza включают в себя систему экстренного предаварийного рулевого управления, систему обнаружения приближающихся сзади авто (предупреждения о препятствиях сзади) и систему экстренного удержания полосы движения. Все это входит в стандартный набор функций для всех комплектаций.

Кроме того, в обновленном авто была усилена связь между «системой реагирования на ненормальное поведение водителя» и «системой мониторинга водителя». Если водитель отводит взгляд от дороги или засыпает за рулем, автомобиль определит, что с ним что-то не так, и активирует систему реагирования.

Обновленную машину оснастили функцией движения накатом и вибрацией, создаваемой импульсным торможением, для оповещения водителя. Аварийная сигнализация мигает при активации системы реагирования на нештатные ситуации, одновременно с включением системы контроля замедления.

Цены на новую версию Subaru Impreza начинаются от 2 744 500 иен (около 1,5 миллиона рублей). У авто появились новые комплектации ST Style Edition и ST-H Style Edition. Их кузовы и салоны выполнены в черном цвете, а обивка сидений и прострочка руля дополнены ярко-красными акцентами.

Среди особенностей ST Style Edition - полностью светодиодные фары дальнего и ближнего света, подогрев рулевого колеса и передних сидений, 17-дюймовые алюминиевые диски (цвет «тёмный металлик»).