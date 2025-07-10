ЦБ опубликовал рэнкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО

Центробанк опубликовал рэнкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО за прошлый год. Согласно релизу на сайте регулятора, результаты поделили по масштабам компаний — с клиентской базой свыше 2 млн договоров и тех, кто не достиг этого показателя.

Рэнкинг основан на статистике жалоб в ЦБ по вопросам ОСАГО за 2024 год, по которым подтвердилось нарушение прав потребителей и приняты надзорные меры. Сам показатель рассчитывается как соотношение количества жалоб на страховщика к каждым 10 тысячам заключенных им договоров.

Среди крупных страховщиков в верху списка оказались «СОГАЗ» с индикатором потребительского риска в 0,35077, ВСК с 0,32355, «Росгосстрах» с 0,25976, «Группа Ренессанс Страхование» с 0,18637 и «Т-Страхование» с 0,18595. Первые места среди небольших компаний заняли страховое общество «Талисман» (740,74074), после идут «Спасские ворота» (10,79914), БАСК (2,39197), РСО «Евроинс» (0,55938) и «Совкомбанк Страхование» (0,38435).