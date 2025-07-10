Новые тесты подтвердили эффективность электрогрузовиков от Tesla

Новые тесты подтвердили высокую эффективность электрических грузовиков Tesla Semi. Как сообщает Electrek со ссылкой на отчет логистической компании ArcBest, машины продемонстрировали расход в размере 1,55 кВт*ч на одну милю пути, что меньше, обещанного компанией.

Напомним, что Semi презентовали еще в 2017 году, но даже мелкосерийное производство не удавалось запустить до конца 2022 года. Сейчас несколько сотен грузовиков эксплуатируются клиентами. Сама Tesla заявляла, что расход электроэнергии составляет менее 2 кВт*ч на одну милю пути. В 2024 году DHL заявила о достижении показателя в 1,72 кВт*ч на милю пути, а компания Saia получила значение в 1,73 кВт*ч на милю. Сам глава Tesla Илон Маск говорил, что и 1,71 кВт*ч на милю — достижимый показатель для серийной версии грузовика.

ArcBest тестировала Tesla Semi на протяжении трех недель — за это время грузовики проехали почти 7,2 тысячи км или по 517 км в среднем за день. Грузовики показали рекордно низкий для себя расход в 1,55 кВт*ч — даже ниже обещаний Маска. Вместе с тем отмечается, что расход является не основным фактором для перехода логистических организаций на электрогрузовики.

Ожидается, что массовый выпуск Tesla Semi начнется уже в конце 2025 года. Массовые поставки запланированы в 2026 году.