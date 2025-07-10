Новые тесты подтвердили эффективность электрогрузовиков от Tesla

Никита Бородкин

Новые тесты подтвердили высокую эффективность электрических грузовиков Tesla Semi. Как сообщает Electrek со ссылкой на отчет логистической компании ArcBest, машины продемонстрировали расход в размере 1,55 кВт*ч на одну милю пути, что меньше, обещанного компанией.

Новые тесты подтвердили эффективность электрогрузовиков от Tesla
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Напомним, что Semi презентовали еще в 2017 году, но даже мелкосерийное производство не удавалось запустить до конца 2022 года. Сейчас несколько сотен грузовиков эксплуатируются клиентами. Сама Tesla заявляла, что расход электроэнергии составляет менее 2 кВт*ч на одну милю пути. В 2024 году DHL заявила о достижении показателя в 1,72 кВт*ч на милю пути, а компания Saia получила значение в 1,73 кВт*ч на милю. Сам глава Tesla Илон Маск говорил, что и 1,71 кВт*ч на милю — достижимый показатель для серийной версии грузовика.

ArcBest тестировала Tesla Semi на протяжении трех недель — за это время грузовики проехали почти 7,2 тысячи км или по 517 км в среднем за день. Грузовики показали рекордно низкий для себя расход в 1,55 кВт*ч — даже ниже обещаний Маска. Вместе с тем отмечается, что расход является не основным фактором для перехода логистических организаций на электрогрузовики.

Ожидается, что массовый выпуск Tesla Semi начнется уже в конце 2025 года. Массовые поставки запланированы в 2026 году.