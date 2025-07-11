В Великобритании создан «ответ» Jeep Rubicon

Британская компания Ineos совместно с партнерами из Германии разработала спецмодификацию для экстрима Ineos Grenadier, машина получила дорожный просвет в 450 мм. Об этом пишет «Дром».

Исполнение Trialmaster X Letech было подготовлено в сотрудничестве с немецкой компанией Letech, специализирующейся на тюнинге внедорожников и являющейся также дилером автомобилей Ineos в Германии.

Ineos Grenadier получил лифт шасси и покрышки BF Goodrich класса MT внешним диаметром 37 дюймов, а также колесные редукторы.

«В результате дорожный просвет стал достигать невероятных 450 мм, а допустимая глубина брода возросла до 1050 мм. Вслед за этим увеличилась колея колес, что потребовало установки расширительных накладок», - отмечается в статье.

Также автомобиль может похвастаться стальным багажником на крыше с лестницей для доступа, шестью дополнительными осветительными прожекторами, силовыми подножками, тросовой лебедкой.

Предзаказы на Ineos Grenadier Trialmaster X Letech и Ineos Grenadier Quartermaster Trialmaster X Letech уже открыты в Германии. Стоимость машины начинается от 170 тысяч евро (около 15,5 миллиона рублей).

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