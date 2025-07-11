Бестселлер китайского авторынка под огнем критики: BYD Seagull ломается на ходу

Бразильские владельцы BYD Seagull жалуются на поломки рычагов подвески при сравнительно небольшом пробеге — от 24 до 74 тысяч километров. Как сообщает портал Auto Evolution, с проблемой столкнулись более 40 человек.

Отмечается, что ремонтировать машины водителям приходится за свой счет. Дилеры BYD заявляют, что случаи не гарантийные, поскольку детали подвески меняются бесплатно лишь на пробегах до 20 тысяч километров. Отметим, что в Китае Seagull входит в число бестселлеров, однако проблем с рычагами там нет.

Эксперты не исключают, что виновником проблем могут быть бразильские дороги. Качество дорожного покрытия плохое, а машина на 400 килограммов тяжелее, чем бензиновые аналоги. Дополнительный вес лишь усугубляет ситуацию, приводя к повышенному давлению на подвеску.

Владельцы считают, что BYD необходимо провести отзывную кампанию и усилить подвеску. Автопроизводитель не комментировал ситуацию.