В Китае начались предпродажи самого легкого электрического кроссовера Nio Onvo L90

В Китае начались предпродажи электрического кроссовера Onvo L90 от Nio. Как сообщает CarNewsChina, представители бренда утверждают, что это самый легкий полноразмерный трехрядный внедорожник на рынке.

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Onvo L90 представляет собой кроссовер с габаритами 5145х1998х1766 мм и колесной базой 3110 мм. Под капотом у него расположен огромный 240-литровый багажник, один из самых больших на рынке Китая. Для сравнения, у Xiaomi YU7 всего 141 литр.

Основой силовой установки автомобиля является флагманский электродвигатель Nio весом 79 кг. Он может похвастаться пиковой мощностью до 456 л.с., чего хватает для разгона до 100 км/ч за 5,9 секунды. Полноприводный вариант имеет второй двигатель, благодаря которому мощность достигает 590 л.с., а разгон до 100 км/ч составляет 4,7 секунды. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 570-605 км поездки.

У Onvo L90 также имеется пневматическая подвеска, которая адаптируется к условиям вождения в режиме реального времени. Центральная консоль оснащена большим 17,2-дюймовым 3K плавающим экраном. В качестве лидара используется 4D-мм-волновой радар. Внутри салона каждое сидение имеет функции нагрева, вентиляции и массажа. Производитель также встроил трехзонный климат-контроль, звуковую систему, экран для задних пассажиров и холодильник.

Стартовая цена в Китае составляет почти 278 тысяч юаней (почти 3 млн рублей). Как и другие машины бренда, он продается по подписке BaaS (Battery as a Service), которая стоит почти 900 юаней в месяц (почти 10 тысяч рублей). Благодаря этому стартовую цену можно сократить до 193 тысяч юаней (более 2 млн рублей).