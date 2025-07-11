В Европе началось производство нового Fiat Ducato Cargo Box BEV

Stellantis начала производство электрического грузовика Fiat Ducato Cargo Box BEV в Италии. Как сообщает портал Electric Cars Report, автомобиль впечатляет объемом грузового отсека и сокращенным временем зарядки — 6 часов.

Новый Ducato Cargo Box BEV создан на базе электрического шасси и сочетает в себе производительность при впечатляющем объеме грузового отсека: 18,3 кубических метра при внутренних габаритах в 4230х2032х2150 мм. Более вместительная версия L4 имеет 20,5 кубических метра пространства при увеличенной длине до 4400 мм и высоте до 2300 мм. Повысить универсальность авто могут задняя дверь с подъемником, боковые двери и дополнительные грузовые отсеки над кабиной — они предлагаются в качестве дополнительных опций.

Электромобиль оснащают 110 кВт батареей, которая обеспечивает энергией двигатель мощностью в 270 л.с. Заявленный запас хода — до 323 км. Также линейка Ducato получила новый бортовой зарядник мощностью 22 кВт. Он заменил предыдущую систему мощностью 11 кВт, из-за чего время зарядки сократилось в два раза.