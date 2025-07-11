Новый RAM 1500 RHO появился в продаже в России

В России в продаже появился новый RAM 1500 RHO. Как сообщает Speedme.ru, автомобиль, который считается одним из самых мощных и проходимых пикапов в мире, уже доступен в Москве по цене в 12,5 млн рублей.

Речь идет о модели с 540-сильным 3,0-литровым битурбомотором Hurricane Twin Turbo. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с понижающей передачей. Дорожный просвет — 300 мм, а задний мост с блокировкой дифференциала рассчитан на самые жесткие условия эксплуатации.

Версия RHO имеет максимальную комплектацию. Салон отделан премиальной кожей, передние кресла имеют вентиляцию, подогрев и массаж. За звук отвечает фирменная аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками. Также в салоне есть цифровая панель и дисплей для пассажира переднего места, а за навигацию и мультимедиа отвечает 14,4-дюймовый экран.

Особенностью RAM 1500 BHO является Baja-режим. Он перенастраивает трансмиссию, передавая до 75% крутящего момента на заднюю ось. В результате пикап хорошо преодолевает пески, гравийные насыпи и иное бездорожье.