Рассекречен внешний вид нового Haval Big Dog

Great Wall Motor показал официальные снимки внедорожника Haval Big Dog 2026. Как сообщает CarNewsChina, старт продаж автомобиля в Китае запланирован на 17 июля.

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Новая версия получила модернизированную кабину. В частности, изменился дизайн решетки радиатора, однако на месте остались круглые светодиодные фары. В компании отметили, что модернизировали их, а яркость луча увеличилась на 20%. Сзади сохранилась уже узнаваемая светодиодная полоса. Кроме того, остались и привычные дверные ручки, а также стойки для перевозки груза на крыше.

Напомним, что габариты Big Dog 2024 составляли 4620х1890х1780 мм при колесной базе в 2738 мм. Ожидается, что в новой модели они не изменятся. Внутри — новый руль и большой подвижный центральный экран управления. Складывание задних сидений позволяет расширить багажник до объема свыше 1,4 тысячи литров. Спецификации силовых установок пока не раскрываются.

Всего с момента запуска Haval Big Dog в 2020 году продажи превысили уже 600 тысяч единиц, а с мая 2024 по май 2025 года компании удавалось продавать свыше 10 тысяч внедорожников в месяц. Цена нового Haval Big Dog пока неизвестна, однако модель 2024 года сейчас продается по цене от 123 до 149 тысяч юаней (1,3-1,6 млн рублей).