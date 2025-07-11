В России выпустили первую «ТурбоЛаду» Vesta Sportline

Тюнинг-компания RCI Service представила первую в России LADA Vesta Sportline Turbo. Как отмечается в Telegram-канале RCI News, базовая версия Vesta Sportline оснащена атмосферным двигателем 1.6 ВАЗ-21129 мощностью 118 лошадиных сил.

У авто пятиступенчатая механическая коробка передач. Вышедший с конвейера завода автомобиль разгоняется до ста километров в час за 11 секунд, максимальная скорость - 190 километров в час.

На доработанный седан установили турбокит (комплект для установки турбонаддува на двигатель). В RCI Service провели «стандартный комплекс работ» - сборку, настройку и обкатку.

По оценкам RCI Service, мощность турбированной версии Vesta Sportline составляет 160–180 лошадиных сил, крутящий момент - 230–250 Нм, разгон до ста километров в час был сокращен до семи-восьми секунд, а максимальная скорость выросла до 220 километров в час. Кроме турбонаддува, авто получило усиленное сцепление, новую помпу, двигатель был промыт и переуплотнен.

В конце 2024 года сообщалось о продаже в России Lada 4x4 2008 года выпуска, оснащенной 120-сильным турбомотором, усиленной подвеской, двумя лебедками и экспедиционным багажником, а также салоном с шумоизоляцией и аудиосистемой с усилителем. Автомобиль продавали за 2 250 000 рублей.