Cadillac считает, что сможет пережить кризис на рынке электромобилей в США

Вице-президент Cadillac Global Джон Рот представил обновленный бизнес-план, заявив о планах компании к идее стать лидером в сфере роскошных электромобилей к 2030 году. Как сообщает The Drive, он подтвердил, что производитель больше не планирует переходить полностью на электрическую линейку, однако заявил, что фирме удастся пережить кризис на рынке EV в США.

Cadillac агрессивно занимался оживлением своего бизнеса в последние годы и строил амбициозные планы на период с 2015 по 2030 год. В частности, производитель поставил цель улучшения обслуживания клиентов и привлечения богатой молодежи. Кроме того, руководство гордится недавними успехами на гоночных треках.

Другой предмет гордости — привлечение людей к своим электрическим автомобилям. Кроме того, компания заявляет, что ее флагманский электромобиль Celestiq одновременно представляет и традицию, и новые технологии. При этом Рот не раскрывает, сколько машин было продано до сих пор, подчеркивая, что в организации не ставят перед собой цель продать как можно больше Celestiq.

«Цель была в том, чтобы представить единственный в своем роде автомобиль. Это позволяет нам подчеркнуть место Cadillac на рынке. Мы не собирали вручную автомобили более 50 лет. Это возможность для нас вернуться к своим корням, но в то же время предоставить современный ультра-роскошный автомобиль, который может конкурировать с любым другим транспортным средством», — заявил он.

Вместе с тем вице-президент прокомментировал и ситуацию с падением спроса на электромобили и конце федеральных налоговых льгот. Рот считает, что в действительности рынок роскошных электромобилей не изменился, а падения продаж они не отмечают.

Он также отметил, что Cadillac имеет «крупнейшее в США производство в роскошном секторе», которое несколько изолирует бренд от импортных тарифов. В частности, Optiq производится в Мексике и Китае, но большая часть линейки бренда построена на одном из четырех американских заводов, что позволяет не бояться удорожания из-за пошлин.

Также команда Cadillac отказалась комментировать возможность добавления ценовых стимулов для компенсации отменяемых федеральныхх налоговых льгот. Вместе с тем там подчеркнули, что рост продаж моделей электромобилей будет расти и в будущем.