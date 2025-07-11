«Автостат» назвал бренды с самой высокой долей продаж машин 2024 года

Жители России в основном выбирают для покупки выпущенные в прошлом, а не в этом году машины. На автомобили 2024 года выпуска приходится 68,4% рынка, сообщил «Автостат».

По данным агентства, всего по итогам первого полугодия в России было реализовано 144,8 тыс. легковых машин, произведенных в нынешнем году. И существенную долю среди них составляют УАЗ (51,5%), Solaris (48,5%), LADA (41,4%).

Однако большая часть продаж пришлась на машины, выпущенные в прошлом году. Всего было реализовано 362,9 тыс. единиц.

«Здесь особенно выделяются бренд KNEWSTAR, у которого доля «прошлогодних» машин составила 100%. Также в этом плане стоит отметить XCITE (99,9%), ROX (98,9%), KGM (98,1%), OMODA (97,2%), GAC (96,2%), Changan (94,7%), TANK (92,9%), VGV (92,7%), Dongfeng (92,6%), EXEED (92,2%), Geely (91,9%), Jetour (90,7%) и JAECOO (90%)», - пишет «Автостат».

Продаются и машины 2023 года выпуска, среди них самую высокую долю продаж имеет марка ORA – 97,3%.

Ранее эксперты «Газпромбанк Автолизинг», изучив продажи за первую половину года, пришли к выводу, что в 2025 году китайские бренды могут реализовать на российском рынке до 700 тысяч машин.