Эксперт назвал пять отличий первичного авторынка от вторичного

Эксперт агентства «Автостат» Сергей Целиков назвал пять отличий первичного авторынка от вторичного по итогам первого полугодия 2025 года. В своем Telegram-канале он отметил, что в первую очередь различаются объемы: если новых автомобилей продали всего 530 тысяч, то с пробегом — 2,7 млн штук.

При этом в деньгах разница не так солидна. Если за новые авто отдали 1,66 трлн рублей, то за подержанные почти в два раза больше — 3,05 трлн рублей.

Еще одно отличие — сегмент SUV. На «первичке» он сейчас занимает сейчас 67%, тогда как на вторичном рынке — всего 26%. Вместе с тем среди поддержанных вариантов очень много седанов и хетчбэков, которых осталось довольно мало среди новых автомобилей. Кроме того, на первичном рынке 55% китайских авто, тогда как среди машин с пробегом их всего-то 4%.

Также на вторичном рынке крайне мало электрокаров и гибридов — только 0,2%. Вместе с тем там около 6% машин с двигателем на дизеле, тогда как на рынке новых авто их доля упала ниже 2%.