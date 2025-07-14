Mazda EZ-60 собрала 33 тысячи предзаказов в Китае

Mazda EZ-60 собрала более 33 тысяч предварительных заказов в Китае с момента старта предпродаж на Шанхайском автосалоне 23 апреля 2025 года. Об этом сообщает CarNewsChina.

Напомним, что машину представили в полностью электрической и гибридной версиях. В первой используются двигатель мощностью 190 кВт и литий-железо-фосфатная батарея CATL, обеспечивающие запас хода в 600 км по циклу CLTC. В гибриде дополнительно используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, благодаря которому общий запас хода достигает свыше 1300 км.

Внешний вид выполнен в стиле Mazda «Kodo». Каркас на 86,5% состоит из высокопрочной стали, в том числе элементы с прочностью 2000 Мпа в зонах удара. Девять подушек безопасности обеспечивают 26,5 тысяч кубических сантиметров защиты. Новая система помощи водителю уровня L2 поддерживает свыше 30 функций, включая экстренное торможение на скорости до 80 км/ч. В салоне установлен 26,45-дюймовый 5K-экран, 100-дюймовый 3D-HUD с отслеживанием глаз, электронные зеркала и цифровое зеркало заднего вида.

Отметим, что официальный запуск модели назначен на сентябрь 2025 года. Кроме того, его презентуют из в Европе — под названием CX-6e.