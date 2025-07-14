Xiaomi Auto поставила в Китай 300 000 автомобилей за короткий срок

Автопроизводитель Xiaomi Auto поставил 300 000 автомобилей в Китай всего за 15 месяцев. Об этом сообщает CarNewsChina.com

Отмечается, что с конвейера Xiaomi Auto в среднем уходит около 35 машин в час — до 840 автомобилей ежедневно. При этом, первые 100 000 автомобилей были изготовлены за первые семь месяцев после выхода на китайский рынок, а для достижения отметки в 200 000 автомобилей потребовалось еще семь с половиной месяцев.

Всего же в Xiaomi Auto планируют поставить в Китай 350 000 автомобилей за 2025 год. В данный момент эта цель выполнена на 45,7%, при этом компания продолжает расширять производство — в ближайшее время Xiaomi Auto откроет вторую очередь завода в Пекине.

В данный момент модельный ряд бренда включает в себя три электромобиля — седан SU7, спортивный премиум-электрокар SU7 Ultra и кроссовер YU7. Самым большим спросом пользуется модель SU7 — сроки ожидания нового автомобиля этой марки составляют 33–42 недели. В свою очередь, менее доступный SU7 Ultra придется ждать 6–18 недель, а набирающий популярность YU7 — 40–60 недель.