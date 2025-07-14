Видеорегистратор может стать обязательным для постановки авто на учет

Внесение видеорегистратора в обязательный перечень устройств для постановки автотранспорта на учет сделает движение на дорогах безопаснее и упростит разбирательство в аварийных случаях. Как сообщает «Абзац», такое мнение высказал председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Он отметил, что такие изменения следует провести с точки зрения безопасности пешеходов. Кроме того, это снимет проблему выяснения виновных в авариях для страховых компаний.

«Наличие видеорегистраторов в автомобилях также уменьшит число случаев с автоподставами. Сами водители будут внимательнее вести себя на дорогах и меньше нарушать ПДД. Но водители, конечно, будут против такого нововведения», — добавил Соколов.

При этом председатель общественного движения отметил, что один регистратор не способен зафиксировать все обстоятельства ДТП — для этого их потребуется несколько. Реализация меры может оказаться трудоемкой, а обязательная установка устройства заметно отразится на стоимости страховки, что грозит россиянам дополнительными расходами.