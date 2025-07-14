SAIC начала серийное производство обновленного MG4

Китайская компания SAIC Motor начала серийное производство обновленного электромобиля MG4. Как сообщает CarNewsChina, первый экземпляр хетчбэка уже сошел с конвейера на заводе в Нанкине.

Новая версия MG4 отличается от предыдущей обновленным дизайном, размерами и технологической начинкой. Автомобиль оснащен электрическим двигателем 120 кВт, который установлен на задней оси — электрокар будет заднеприводным. Габариты — 4385х1842х1551 мм с колесной базой в 2750 мм. Таким образом, машина стала длиннее, как по корпусу, так и по расстоянию между осями. Из уходящей модели в машине остались передняя распорка MacPherson и компоновка подвески.

На кузове появилась подсветка передней эмблемы, а сам стиль бампера взят от родстера MG. Также бренд представил две новые окраски — Donglai Purple, металлический фиолетовый, и Cinbao Green, бирюзовый металлик. Детали салона пока неизвестны.

Ожидается, что MG4 начнут продавать в августе. Полные спецификации и цены на автомобиль выйдут ближе к дебюту на рынке.