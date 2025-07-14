Кредитные продажи авто с пробегом сократились в три раза

Продажи подержанных машин в кредит упали в первой половине года на 68% в денежном выражении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, в первой половине 2025 года было выдано 186 тысяч кредитов на покупку легковых автомобилей с пробегом на сумму 218 млрд рублей. При этом «в штуках» объем кредитов на авто с пробегом сократился на 63%, а в денежном выражении в три раза.

«Есть две основные причины резкого падения кредитования. Первая - высокая ставка (в среднем 26,5%). Вторая - ужесточение требований к заемщикам. Уровень одобрения кредитных заявок в этом сегменте рынка всего 27%, против 41% на рынке новых авто», - пояснил эксперт.

Сергей Целиков также обратил внимание на то, что в среднем заемщики берут на покупку подержанного автомобиля кредит в размере 1,18 млн руб, что «чуть выше средневзвешенной цены» машины, которая составляет 1,12 млн руб.

«Это происходит потому, что кредиты получают в основном покупатели автомобилей в дилерских центрах. А там средняя цена существенно выше», - заметил он.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота отметил, что в результате кардинальных изменений в ассортименте автомобилей на российском рынке за последние три года, цены на них выросли на 30%. Это привело к тому, что стоимость однокомнатной квартиры в Подмосковье стала сопоставима с ценой нового автомобиля.