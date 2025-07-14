Beijing Auto представила новый BAIC X7

Beijing Auto официально представил обновленный кроссовер BAIC X7 2025 модельного года. Как сообщает 32cars.ru, автомобиль оценили в 120 тысяч юаней (около 1,3 млн рублей), что дешевле, чем предыдущее поколение BAIC X7, которое собирают в России — 1,94 млн рублей.

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Машина построена на переднеприводной платформе. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 187 л.с., которая работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Габариты — 4745х1902х1715 мм при колесной базе в 2800 мм. Новый BAIC X7 отличается решеткой Qilin Wing, узкими фарами Qilin Blade, скрытыми дверными ручками, 20-дюймовыми колесами и панорамным люком. Задние светодиодные фонари кроссовера выполнены в форме крыльев.

В салоне имеются 12,3-дюймовый экран мультимедиа, цифровая приборная панель и отдельный экран для управления климат-контролем. Базовая комплектация включает в себя LED-оптику, бесключевой доступ, круиз-контроль, рейлинги и камеры заднего вида.