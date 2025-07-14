Путин показал интерьер президентского Aurus

Президент России Владимир Путин показал интерьер своего автомобиля Aurus. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Во время поездки Путина в Тольятти в январе 2025 года президент пригласил Зарубина осмотреть салон своего автомобиля. При этом Путин рассказал, что президентский Aurus используется не только для передвижения, но и для рабочих переговоров с чиновниками.

«В дороге разговариваем, что же время терять. Сейчас ехали сюда — полпред сидел в машине, губернатор. Говорили о ситуации в области», — заявил он.

Путин также добавил, что его президентский Aurus отличается просторным салоном, который хорошо подходит для подобных встреч.

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«Удобная для того, чтобы здесь общаться», — добавил президент.

Ранее Саудовская Аравия выразила интерес к сборке Aurus на своей территории.