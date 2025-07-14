Владельцы водородных автомобилей Toyota подали на компанию в суд

Сотни владельцев водородных автомобилей Toyota Mirai из Калифорнии подали коллективный иск к японскому производителю и связанными с ней сторонами. Как сообщает MyDivers, их обвинили в введении потребителей в заблуждение относительно жизнеспособности сети водородных заправочных станций.

Из-за сокращения заправочной инфраструктуры и роста цен на водородное топливо владельцы автомобиля оказались в затруднительном положении. Они не могут нормально пользоваться своими авто, однако вынуждены выплачивать за него крупные кредиты. По словам одной из владелиц, она купила Mirai за 75 тысяч долларов в июле 2022 года. Вскоре женщина столкнулась с проблемами — когда топливо заканчивалось, найти работающую водородную станцию было сложно. Сейчас авто простаивает, а ей приходится платить около 1100 долларов в месяц по автокредиту.

Отметим, что в прошлом власти Калифорнии обещали вложиться в создание сети водородных заправочных станций, а Toyota, Hyundai и Honda предложили покупателям свои машины. Однако на данный момент во всем штате насчитывается всего 50 водородных заправочных станций. Кроме того, они часто закрываются на техническое обслуживание, а топливо на них поставляют с перебоями.

Также издание указывает на вторую причину иска — резкий рост цен на водородное топливо. Если раньше полный бак Mirai можно было заправить примерно за 70 долларов, то теперь на это уходит около 200 долларов.