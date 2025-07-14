«Автостат» зафиксировал падение продаж автомобилей в России

Авторынок России вернулся к прежним объемам, и данные о регистрации транспортных средств за период с 7 по 13 июля года свидетельствуют о «легком откате с признаками стабилизации спроса». Об этом рассказал в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, по сравнению с рекордами начала июля сейчас спрос вернулся «к нормальным средним значениям».

«Легковые автомобили – 24 193 шт. К предыдущей неделе минус 16%, а к 28-й неделе прошлого года минус 8%. По легковым автомобилям июльский результат ожидаю на уровне апреля - выше 100 тысяч единиц», - пояснил эксперт.

Он также отметил падение и в сегменте легких коммерческих автомобилей на 13% к предыдущей неделе и на 7% к аналогичной неделе прошлого года. Всего было зарегистрировано 1656 единиц.

Среди грузовых автомобилей полной массой от 3,5 тонн было зарегистрировано 1081 единиц, что на 7% меньше, чем неделей ранее. Таким образом, здесь наблюдается стабилизация спроса на нижнем уровне.

«Не исключаю, что июльские продажи будут чуть лучше мая - июня. Но до средних показателей первого квартала еще далеко», - констатировал Сергей Целиков.

Ранее сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что продажи подержанных машин в кредит упали в первой половине года на 68% в денежном выражении. Он назвал причинами падения высокую ставку в среднем в 26,5% и ужесточение требований к заемщикам.