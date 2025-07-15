АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей Lada Iskra: на этой неделе объявят цены

АвтоВАЗ приступил к отгрузке автомобилей нового семейства Lada Iskra. Как сообщает 32cars.ru, 18 июля завод раскроет цены на машины и их спецификации, а уже 20 июля, в день 59-летния производителя, стартуют продажи.

Первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти. Сообщалось, что начальные объемы поставок будут ограниченными. Дилерам из остальных регионов Lada Iskra начнут передавать через несколько недель.

Напомним, что линейка Lada Iskra состоит из седана, универсала и кросс-универсала с пометкой SW Cross. В модельном ряду АвтоВАЗа Iskra позиционируется дороже Granta, но дешевле Vesta. Автомобили собираются на модернизированной платформе CMF-B-LS в Тольятти и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации СМИ, цена Lada Iskra составит от 1,2 до 1,6 млн рублей. Сообщалось, что все собранные на данный момент серийные модели представлены в топовой или предтоповой комплектации.