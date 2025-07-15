В новых BMW будет китайская система помощи водителю

Андрей Дуванов

Новые модели BMW Neue Klasse оснастят системой помощи водителю (ADAS) от китайской компании Momenta. Об этом сообщает CarNewsChina.com.

В новых BMW будет китайская система помощи водителю
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Отмечается, что Momenta разработает для BMW Neue Klasse эксклюзивную систему ADAS, которая будет работать в городских условиях и на трассах. При этом источник отмечает, что ранее о своем сотрудничестве с Momenta также объявила компания Mercedes-Benz.

«Для нас большая честь сотрудничать с BMW Group. Momenta в полной мере использует свой опыт и преимущества в области интеллектуального вождения и совместно с BMW создаст интеллектуальный продукт помощи водителю, сочетающий в себе превосходный немецкий контроль вождения и передовые возможности больших моделей искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор Momenta Цао Сюйдун.

Серийное производство новой модели BMW Neue Klasse iX3 начнется во второй половине 2025 года. Ожидается, что выход на европейский рынок начнется в конце года.

Ранее в BMW объявили о подготовке к производству новых аккумуляторов.