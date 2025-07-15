В новых BMW будет китайская система помощи водителю

Новые модели BMW Neue Klasse оснастят системой помощи водителю (ADAS) от китайской компании Momenta. Об этом сообщает CarNewsChina.com.

Отмечается, что Momenta разработает для BMW Neue Klasse эксклюзивную систему ADAS, которая будет работать в городских условиях и на трассах. При этом источник отмечает, что ранее о своем сотрудничестве с Momenta также объявила компания Mercedes-Benz.

«Для нас большая честь сотрудничать с BMW Group. Momenta в полной мере использует свой опыт и преимущества в области интеллектуального вождения и совместно с BMW создаст интеллектуальный продукт помощи водителю, сочетающий в себе превосходный немецкий контроль вождения и передовые возможности больших моделей искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор Momenta Цао Сюйдун.

Серийное производство новой модели BMW Neue Klasse iX3 начнется во второй половине 2025 года. Ожидается, что выход на европейский рынок начнется в конце года.

Ранее в BMW объявили о подготовке к производству новых аккумуляторов.