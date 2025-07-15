Стало известно, в каких регионах РФ чаще покупают новые автомобили

Почти 60% продаж новых легковых автомобилей в России приходится на 15 регионов страны. Информацию о ситуации на региональных автомобильных рынках в своем Telegram-канале опубликовал сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Самый крупный рынок, ожидаемо, находится в Москве. На ее долю в первом полугодии 2025 года пришлось 12,6% от общего объема продаж новых легковых авто по России — почти 67 тысяч штук. При этом динамика в столице чуть хуже, чем в целом по России — -28% по сравнению с прошлым полугодием.

Второе место заняла Московская область с долей в 7% или чуть более 37 тысяч реализованных авто за первые шесть месяцев 2025 года. Это на 29% меньше прошлогоднего показателя. В общей сложности в Москве и Московской области встает на учет каждый пятый автомобиль — 19,8%.

Третье место занимает Санкт-Петербург. На него в первом полугодии пришлось 5,9% продаж новых авто — 31,5 тысячи новых машин. Динамика тут схожая с Москвой — количество проданных транспортных средств снизилось на 28% по сравнению с предыдущим годом. Четвертое место занял Краснодарский край с долей в 4,8% (25,4 тысяч проданных машин), пятое — Татарстан с долей в 4,5% (23,8 тысяч). Динамика в обоих регионах хуже среднего — -32% продаж в каждом.