Автопроизводитель Mercedes-Benz показал свою первую модель с передним багажником — электрический универсал CLA Shooting Brake. Об этом сообщает Ithome.

Новая модель построена на платформе более раннего электромобиля, который был выпущен в прошлом марте. Главным отличием новинки станет более вместительный багажник и выросшие габариты — новый CLA Shooting Brake будет на 35 мм длиннее (4723 мм) и на 27 мм выше (1469 мм) своего предшественника.

Объем багажника составляет 455 литров, при этом у CLA Shooting Brake нового поколения также появится передний багажник еще на 101 литр. Емкость аккумулятора составляет 85 кВтч при запасе хода около 761 км. При этом, новая модель будет доступна в двух вариантах — базовой с мощностью в 268 л.с., а также версию с двумя двигателями в 349 л.с.