В Госдуме предложили обложить китайские автомобили пошлинами

Андрей Дуванов

Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил обложить автомобили из Китая пошлинами. Об этом сообщает «Лента.ру».

В Госдуме предложили обложить китайские автомобили пошлинами
© РИА Новости

По мнению депутата, это поможет защитить российских автопроизводителей от «захвата рынка» китайскими конкурентами. Впрочем, Гартунг также подчеркнул, что сначала необходимо в целом наладить экономическую ситуацию — мотивировать отечественных производителей и защищать рынок.

«Мы серьезно отстали технологически, поэтому нужно поощрять наших производителей, которые осваивают полный цикл узлов и агрегатов. Которые нужны для автомобильной промышленности», — заявил он.