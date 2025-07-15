В Госдуме предложили обложить китайские автомобили пошлинами

Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил обложить автомобили из Китая пошлинами. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению депутата, это поможет защитить российских автопроизводителей от «захвата рынка» китайскими конкурентами. Впрочем, Гартунг также подчеркнул, что сначала необходимо в целом наладить экономическую ситуацию — мотивировать отечественных производителей и защищать рынок.