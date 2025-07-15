Новый Mitsubishi Montero попал в объектив фотошпиона. Снимки опубликовал портал Car and Driver, заявив, что внедорожник, который в последний раз продавался в США в 2006 году, может вернуться вместе с новым Nissan Xterra.

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Montero был среднеразмерным внедорожником, вроде Toyota 4Runner и Nissan Xterra. После прекращения продаж в США модель продавалась как Pajero на остальных рынках, однако и ее производство прекратилось в 2021 году. Теперь же, судя по снимкам, сделанным в одной из стран Европы, производство Montero могут возродить.

Отмечается, что у замеченного экземпляра элементы освещения выглядят похожими на Outlander, однако иные элементы кузова напоминают Montero. Выхлопная труба также указывает на то, что под капотом у машины расположен двигатель внутреннего сгорания.

Кроме того, еще в феврале 2024 года Mitsubishi подала заявку на товарный знак «Montero» в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Также автопроизводитель заявлял о планах представить новые модели в период с 2026 по 2023 год.

В публикации подчеркивается, что Nissan будет играть большую роль в планах Mitsubishi. Бренды уже сотрудничают в разработке внедорожников, а у Nissan есть свободные производственные мощности в штате Миссисипи. СМИ писали, что японская компания собирается наладить выпуск двух внедорожников на заводе — не исключено, что это будут Nissan Xterra и Mitsubishi Montero следующего поколения.