Дилеры рассказали о целевой аудитории Lada Azimut

Новый кроссовер Lada Azimut будет интересен как молодой аудитории, так и покупателям в возрасте от 35 до 50 лет. Об этом агентству «Автостат» рассказал коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

По оценке эксперта, около 20−25% продаж Azimut может прийтись на владельцев иномарок, которые решат сменить свои автомобили на новый кроссовер.

«Приверженцы же отечественного бренда будут приобретать новый Lada Azimut по причине того, что получат автомобиль с другими габаритами, удобный, с более высоким оснащением и уровнем дизайна», - пояснил он.

В свою очередь коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, уверен, что целевой аудиторией Lada Azimut станут покупатели среднего возраста (35 – 50 лет), которые захотят приобрести автомобиль с оптимальным уровнем комфорта.

При этом Lada Azimut, благодаря ряду преимуществ технического характера, поможет бренду расширить свое присутствие на рынке и повысить лояльность российских автовладельцев, отметил эксперт.

Ранее эксперты высказали мнение, что цена Lada Azimut может составить от 2,3 до 3 млн рублей, так как традиционно кроссоверы стоят дороже, чем седаны на той же платформе. Связано это как с конструктивными особенностями, так и с высоким спросом.