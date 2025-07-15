Jaguar Land Rover объявила об отзыве почти 21 тысячи машин в США

Jaguar Land Rover объявила об отзыве 20 тысяч 999 автомобилей в США. Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной оказались порванные пассажирские подушки безопасности.

Отмечается, что имеющиеся в машинах подушки не способны обеспечить «адекватную защиту» пассажира. В результате риск получения травм в случае аварии возрастает. При этом в публикации не указывается, какие именно машины затронула отзывная кампания.

Напомним, что в ноябре 2024 года Jaguar заявила о планах выкупить у своих американских клиентов 2760 электрокаров I-Pace 2019 года выпуска. Проблема крылась в перегреве аккумулятора, который грозил опасностью возгорания автомобиля. Компании не удалось решить проблему в ходе отзывной кампании, из-за чего кроссоверы решили изъять.