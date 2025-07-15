Белорусский авторынок показал серьезный рост

За первые шесть месяцев 2025 года рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в Белоруссии показал стремительный рост: на 21,3 процента, до 24 634-х машин. Об этом сообщает портал IBMedia со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию.

Заместитель председателя правления ассоциации Андрей Ткачев назвал показатели роста «обманчивыми». Он отметил, что они обусловлены продажами первого квартала, но с апреля на автомобильном рынке Белоруссии наблюдается стагнация.

В первом квартале 2025-го в стране было продано более 13 тысяч новых легковых автомобилей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако уже в марте дилерские продажи снизились на 6,9 процента к февралю. А в мае продажи новых легковых и LCV-авто в Белоруссии были на 13,5 процента меньше, чем в апреле.

Гендиректор СОАО «Минск-Лада» Александр Стельмах связал это с изменениями в условиях кредитования. IBMedia отмечает, что на белорусский авторынок также повлияло повышение ставок утилизационного сбора.

При этом 2024 год стал рекордным для Белоруссии по продажам новых легковых и LCV-автомобилей. В прошлом году на рынке легковых автомобилей страны наблюдалось снижение потребительских цен.