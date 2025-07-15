«Не конец истории»: в Chevrolet намекнули на обновление ZR1X

Компания Chevrolet не собирается останавливаться на Corvette ZR1X, умеющим разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Об этом пишет motor1.com.

© chevrolet.com

Несмотря на то, что в настоящий момент ZR1X, обладающий гибридным двигателем V-8 мощностью 1250 лошадиных сил, является самым быстрым и мощным автомобилем, созданным компанией, главный инженер Corvette Тони Рома намекнул на то, что в Chevrolet не собираются останавливаться на достигнутом.

«ZR1X - это не конец истории, это просто новая глава», - подчеркнул он.

Издание отмечает, что эти слова нельзя считать прямым подтверждением того, что Chevrolet работает над более мощными ZR1 или ZR1X, однако в компании явно изучают способы извлечь больше пользы из платформы C8.

«Думаю, мы продолжим делать машину быстрее, чтобы похвастаться этим, потому что наши клиенты это ценят. То же самое и с любым производителем спортивных автомобилей - именно поэтому мы соревнуемся друг с другом, улучшая время на круге Нюрбургринга», - заметил Рома.

По слухам, следующим флагманом может стать версия Zora. С таким подходом Chevrolet укрепляет позиции в сегменте суперкаров и явно нацелена на лидерство в трековых дисциплинах, отмечает «Центральная служба новостей».

Ранее в России появился бюджетный кроссовер Chevrolet Trax второго поколения. Ряд компаний готовы поставить автомобиль под заказ в рамках параллельного импорта по цене от 1,9 млн рублей.