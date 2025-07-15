Названы самые популярные кроссоверы в России: Haval Jolion снова в лидерах

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало список самых востребованных SUV на российском рынке в первом полугодии 2025-го года. Компактный китайский кроссовер Haval Jolion, который производится в Тульской области, продолжает уверенно лидировать в сегменте.

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За первые шесть месяцев текущего года россияне купили 25 589 единиц этой модели, что обеспечило ей уверенное первое место в рейтинге. Следом в первой пятёрке расположились Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Travel и Niva Legend, а также Geely Monjaro.

В целом, китайские производители демонстрируют особую активность на российском рынке, заняв большую часть позиций в первой десятке рейтинга.

ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России (январь-июнь 2025):

Haval Jolion — 25 589 шт. Chery Tiggo 7 Pro Max — 19 700 шт. Lada Niva Travel — 16 164 шт. Lada Niva Legend — 15 319 шт. Geely Monjaro — 13 754 шт. Changan UNI-S / CS55 Plus — 13 489 шт. Haval M6 — 12 031 шт. Chery Tiggo 4 Pro — 11 938 шт. Belgee X50 — 11 435 шт. Omoda C5 — 10 679 шт.

При этом общая ситуация в сегменте SUV вслед за падением всего рынка показывает некоторое снижение: за отчетный период было реализовано 357,6 тыс. новых автомобилей этого класса, что на 26% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

Тем не менее, сегмент кроссоверов и внедорожников остаётся крупнейшим в структуре российского авторынка, занимая 67,4% от общего объёма продаж новых легковых автомобилей.

Аналитики отмечают, что текущие рыночные тенденции демонстрируют устойчивый спрос на доступные SUV-модели китайского производства, в то время как традиционные российские внедорожники (Lada Niva) сохраняют стабильные, но менее впечатляющие показатели продаж.