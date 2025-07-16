Хиты авторынка: названы десять популярных марок автомобилей в Москве

Сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал о десяти самых популярных марках автомобилей, которые в текущем сезоне предпочитают жители Москвы.

По словам Целикова, за первую половину 2025 года на учет в Москве поставили 66972 новых легковых автомобиля. Эти цифры на 28% ниже, чем за тот же временной промежуток прошлого года.

Первое место в топе заняли автомобили Haval. За первую половину 2025 года на учет было поставлено 7101 таких машин — это на 38% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте расположились автомобили Geely — 6808 штук, что ниже показателей 2024 года на 50%.

Закрывает тройку лидеров отечественный производитель LADA. Таких машин было зарегистрировано 4899 штук, что меньше прошлогодних показателей на 18%.

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Кроме того, в топ также вошли автомобили Chery (4743 штук, ниже показателей 2024 года на 42%), Belgee (4446 штук, единственная марка в списке, чьи показатели выше результатов 2024 года на 52%), Changan (3073 штук, ниже показателей 2024 года на 54%), Exeed (2782 штук, ниже показателей 2024 года на 38%), BMW (2000 штук, ниже показателей 2024 года на 5%), Lixiang (1997 штук, ниже показателей 2024 года на 47%), и Toyota (1702 штук, ниже показателей 2024 года на 6%).