Обновленная Lada Niva Travel получила новый выгодный двигатель

Обновленная Lada Niva Travel получила новый мотор мощностью всего 90 л.с. — он позволяет машине остаться в рамках выгодной налоговой категории и быть доступнее для покупателей. Об особенностях авто рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, вместо мотора ВАЗ-21214 установлен агрегат с новым индексом ВАЗ-11184. Он создан из унифицированного для всех переднеприводных моделей блока ВАЗ-11193 и восьмиклапанной головки блока ВАЗ-11182.

«Огромная работа проведена, но всего лишь плюс 7 л.с. Вазовцы сделали это, чтобы не выходить за налоговыгодные 90 л.с., потому что на двигателях большей мощности завод платит акциз, а акциз включается и в себестоимость, и в конечную цену автомобиля. Вазовцы говорят: мы не хотим, чтобы наши люди платили за машину больше», — заметил Кадаков.

Однако инженеры «поигрались» с крутящим моментом и смогли изменить эту характеристику принципиально. Уже на 1000 об/мин достигаемый крутящий момент равен предельному моменту на прежнем моторе, а максимальный крутящий момент двигателя вырос — с 129 Нм до 153 Нм. Кроме того, расход топлива стал укладываться в 10 литров на 100 км езды.

Напомним, что продажи обновленной Lada Niva Travel начнутся в четвертом квартале 2025 года. Новинка будет дороже старой «Нивы» на 50-160 тысяч рублей в зависимости от комплектации.