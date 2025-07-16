Авторынок в июле: сразу шесть производителей снизили цены

Первые две недели июля 2025 года принесли заметные изменения в ценовой политике автопроизводителей на российском рынке. Согласно свежим данным аналитического агентства «Автостат», семь официально представленных на российском рынке автомобильных брендов скорректировали прайс-листы, причем шесть из них снизили цены на свои модели.

© Андрей Колтун

Самое масштабное снижение случилось у Haval. Их хит продаж Jolion 2025 года выпуска подешевел в среднем на 150-200 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Теперь диапазон цен на кроссовер колеблется в вилке от 1,99 до 2,75 млн. рублей.

Практически вся линейка бренда, от компактного M6 до солидного H9, потеряла в цене от 50 до 400 тысяч. Например, большой внедорожник H9 теперь обойдется в 4,399-4,999 млн – на 200-400 тысяч дешевле, чем в июне.

Chery тоже не осталась в стороне. Семиместный Tiggo 8 Pro Max образца 2025 года подешевел просто радикально – на 280-380 тысяч! Теперь за него просят 3,040-3,720 млн. Даже младшие модели Tiggo 4 и Tiggo 7L стали доступнее на 70-100 тысяч.

Omoda, дочерний бренд Chery, скорректировал стоимость некоторых комплектаций кроссовера С5. Так полноприводные версии подешевели на 150 тысяч, теперь начинаются от 2,749 млн.

Любителям серьезных внедорожников есть смысл присмотреться к Tank. Их флагман Tank 700 в некоторых версиях подешевел на целых 600 тысяч. Теперь за топовый вариант Hi-Performance просят 12,499 млн вместо прежних 13,099 млн. Более доступный TANK 400 тоже сбросил 300-400 тысяч.

Изменения цен произошли и в премиальном сегменте. Гибридный кроссовер WEY 07 стал дешевле на 50-200 тысяч (теперь от 6,899 млн), а минивэн WEY 80 потерял в цене до 700 тысяч. Great Wall также снизил цены на более доступные варианты: например, пикап Poer New подешевел на 100 тысяч и теперь стоит от 3,699 млн.

© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

И только «Москвич» пошел против течения – их популярный кроссовер «Москвич 3» прибавил в цене 48 тысяч. Теперь за базовую версию просят 1,851 млн, а за топовую – 2,083 млн.

Эксперты советуют не затягивать с покупкой – такие снижения цен обычно носят сезонный характер. Лето традиционно считается хорошим временем для выгодных сделок на авторынке. Главное – успеть поймать волну снижения цен, пока она не схлынула.