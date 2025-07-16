Changan отказалась от производства машин в России
Автопроизводитель из Китая Changan отказался от производства своих машин на калининградском заводе «Автотор». Об этом сообщает «Авто Mail».
Отмечается, что теперь Changan планирует поставлять свои автомобили в Россию из Казахстана. Первые такие поставки запланированы на осень 2025 года — тогда в Россию импортируют кроссовер Changan CS55 Plus.
Сборка автомобилей будет осуществляться на заводе AMMKZ в Алматы. Как сообщает источник, главным вопросом остается тема утилизационного сбора.
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«Решение по утильсбору на обсуждении межправкомиссии. Задача в том, чтобы добиться хотя бы таких же условий для завода, какие есть у белорусского “Белджи”, чтобы себестоимость поставок из Казахстана была разумной», — рассказал один из собеседников издания.