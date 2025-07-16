Geely заявила о слиянии с Zeekr

Китайская группа компаний Geely заявила о слиянии своей дочерней Geely Automobile с суббрендом Zeekr Technology, который занимается производством электромобилей. Как сообщает CarNewsChina, фирма приобретает все акции суббренда, еще не принадлежавшие ей.

По завершении приватизации, которая ожидается в конце 2025 года, Zeekr станет дочерней компанией Geely Automobile. Последняя увеличит свою долю акций с 62,8% до 100%. Само слияние, как ожидается, повысит эффективность, а Zeekr сможет сосредоточиться на разработке продуктов и технологических достижениях без давления со стороны инвесторов. Geely же консолидирует все свои бренды под общей платформой.

Согласно условиям соглашения, акционеры Zeekr могут либо получить деньги за свои ценные бумаги, либо акции Geely — более 2,6 тысяч долларов за акцию или 1,23 акции Geely Automobile. В качестве альтернативы, за каждую американскую депозитарную акцию (ADS) акционеры могут получить 26,87 долларов США наличными или 12,3 акции ADS Geely.