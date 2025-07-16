Уникальную Mazda RX-7 из «Тройного форсажа» продали почти за 94 млн рублей

Mazda RX-7 VeilSide Fortune, созданная для фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт», была продана более чем за 1,2 млн долларов (почти 94 млн рублей). Об этом сообщает The Drive со ссылкой на аукционный дом Bonhams.

Напомним, что фильм вышел в 2006 году и популяризировал культуру JDM — автомобилей, выпускаемых для внутреннего рынка Японии. Машины из «Тройного форсажа» тоже стали культовыми, в том числе и Mazda RX-7 в боди-ките VeilSide Fortune, окрашенная в оранжевый и черный цвет — ей управлял Хан, персонаж актера Кан Сона.

Один из экземпляров, созданных для фильма, был продан на прошлых выходных на Фестивале скорости в Гудвуде. Сумма сделки составила более 1 млн 225 тысяч долларов. Эта RX-7 была специально заказана Universal Studios у VeilSide, а разработанный ими комплект Fortune затронул каждый внешний элемент машины Mazda, кроме крыши и двери багажника. Кроме того, для экземпляра подобрали 19-дюймовые колеса Andrew Premier Series Racing Evolution 5.

После этого над экземпляром поработал тюнер RE Ammiya. В машине установили новое сцепление, выхлопную систему, тормоза и подвеску. Кроме того, улучшили и музыкальную систему — в машине установили двойной усилитель и несколько мощных динамиков.

В Bonhams отметили, что проданный экземпляр использовался только для статических и трюковых сцен — в дрифте его не использовали. На момент модификации этот RX-7 наездил более 98 тысяч километров, а после — еще 8 тысяч километров.