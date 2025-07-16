Названы самая дешевая и дорогая машины, которые можно купить на Ozon

Новые автомобили 46 брендов представлены на маркетплейсе Ozon. Самую дешевую и самую дорогую машину на площадке назвал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на площадке есть российские марки (LADA, УАЗ, «Москвич»), китайские (Exeed, Geely, Chery, DongFeng), корейские (KIA, Hyundai), японские (Toyota, Mazda, Nissan), а также европейские, в том числе и Rolls-Royce.

«Проще сказать, кого там только нет. А нет почему-то ни одного электромобиля Zeekr. Явная недоработка», — написал Целиков.

По его информации, самый дешевый автомобиль на Ozon — седан Lada Granta с «механикой» к комплектации Classic 2024 года выпуска. Цена автомобиля составляет 1 млн 63,5 тысячи рублей. Продажей занимается официальный дилер, который сделал небольшую скидку в 10 тысяч рублей.

Самое дорогое авто — Rolls-Royce Ghost ll 2024 года выпуска по цене в 72,4 млн рублей. Скидка составляет почти 13 млн рублей. Целиков отметил, что сам продавец не внушает доверия, поскольку продает через площадку множество других товаров.