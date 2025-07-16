Четырем китайским автопроизводителям удалось превзойти валовую прибыль американской Tesla за 1 квартал 2025 года. Об этом сообщает китайский портал Autohome со ссылкой на отчеты компаний.

Так, первое место занял BYD с валовой прибылью за квартал в 20,7% и чистой прибылью в 9 млрд 155 млн юаней. Однако рекордный результат соседствует с огромными расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — 14 млрд 223 млн юаней. Второе место занял Geely — его валовая прибыль составила 15,78% при чистой прибыли в 5 млрд 672 млн юаней. Расходы на НИОКР составили 3 млрд 328 млн юаней. На третьем расположился SAIC — его валовая прибыль составила 8,13% при чистой прибыли в 3 млрд 23 млн юаней. Расходы на НИОКР составили 3 млрд 881 млн юаней.

Последующие четыре места заняли Great Wall Motor (17,84% валовой прибыли, 1 млрд 751 млн юаней чистой прибыли), Changan (13,86% при 1 млрд 353 млн юаней прибыли), BAIC (9,9% при 929 млн юаней прибыли), Seres (27,62% при 748 млн юаней прибыли), Li Auto (20,51% при 647 млн юаней прибыли).

Отмечается, что валовая прибыль Tesla в первом квартале составила 16,3%. Таким образом, ее результат превзошли BYD, GWM, Seres и Li Auto.