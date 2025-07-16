АвтоВАЗ рассказал, сколько может прослужить новый автомобиль Lada

Официальный срок службы автомобилей Lada составляет от 8 до 10 лет. Как сообщает «Автоновости дня», об этом заявил сам АвтоВАЗ.

По словам представителя производителя, Lada Vesta при эксплуатации в допустимых температурных режимах, от -40 до +45 градусов по Цельсию, прослужит владельцу по меньшей мере 8 лет или 120 тысяч километров пробега. Однако в АвтоВАЗе подчеркнули, что подлить жизнь авто поможет регулярное обслуживание в соответствии с регламентом.

Согласно данным с сайта АвтоВАЗа, срок службы других моделей Lada, кроме Largus, также составляет 8 лет или 120 тысяч километров пробега. У фургонов и универсалов Largus он составляет до 10 лет или 160 тысяч километров пробега.

Обновленная Lada Niva Travel получила новый выгодный двигатель

Отметим, что все новые машины Lada продаются с гарантией от завода в 3 года или 100 тысяч километров — в зависимости от того, что наступит раньше. Для внедорожника Lada Niva Travel гарантийный период составляет 2 года без ограничения по пробегу, а для классической LADA Niva Legend — 2 года или 50 000 километров. Кроме того, АвтоВАЗ дает 6 лет гарантии на сквозную коррозию кузова для всех моделей.