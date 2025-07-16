Кроссоверы Mini Countryman появились в продаже в России

Кроссоверы Mini Countryman 2025 года выпуска появились в продаже в России. Как сообщает «РГ», автомобили, ввезенные в рамках параллельного импорта, продаются по цене от 7 млн 350 тысяч рублей. Судя по VIN-кодам, они предназначались для продажи в Европе.

Так, одна из машин по этой цене предлагается в комплектации John Cooper Works Trim в московском салоне. Более дорогие варианты продаются по цене от 8 млн 190 тысяч рублей. При покупке в кредит дилер обещает предоставить два года гарантии. Все представленные экземпляры оснащены 2,0-литровым двигателем мощностью 204 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также полным приводом.

Еще одна московская компания предлагает купить Countryman с гибридной силовой установкой мощностью 218 л.с. и полным приводом. Стоимость машины — 7,59 млн рублей.

Однако, при наличии времени можно сэкономить. Так, дилеры из Краснодара, Сочи и Новосибирска предлагают привезти Mini Countryman 2025 под заказ. Цены с учетом скидок — от 5,49 млн рублей.