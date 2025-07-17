В России подешевели кроссоверы Jetta VS5 и VS7

В России подешевели китайские кроссоверы Jetta VS5 и VS7. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Согласно информации источника, оба автомобиля стали дешевле на 300 тысяч рублей. Впрочем, напрямую цены не изменились — речь идет о «прямой выгоде», которая доступна при приобретении любой комплектации кроссоверов.

Таким образом, модель Jetta VS5 2023 года выпуска можно приобрести по цене от 2 652 000 до 2 852 000 рублей. Эту же модель, но 2024 года выпуска — от 2 700 000 до 3 050 000 рублей. Кроссовер Jetta VS7 2023 года выпуска продают за сумму от 2 917 000 до 3 079 000 рублей, а модель 2024 года выпуска — от 3 067 000 до 3 229 000 рублей.

Бренд Jetta является результатом слияния немецкого концерна Volkswagen и китайской компании FAW. Производство этих автомобилей ведется на заводе FAW-Volkswagen в Китае. Техническое оснащение автомобилей Jetta почти полностью аналогично продукции Volkswagen.