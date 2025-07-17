За последние 20 лет в России перепродали почти 100 миллионов автомобилей

Почти 100 млн автомобилей было перепродано за последние 20 лет на вторичном рынке России. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор «Автостата» Сергей Целиков.

По его словам, с 1 января 2006 года по 30 июня 2025 года объем перерегистраций составил 97,3 млн штук.

«А за ближайшие 6 месяцев мы ожидаем аккурат еще 2,7 млн операций по смене собственников. В итоге к концу года выйдем на искомые 100 млн», — отметил Целиков.

За 20 лет многие автомобили перепродавались не по одному разу. По информации «Автостата», больше всего россияне продавали и покупали автомобили Lada — 30,1% от общего количества или 8,8 млн единиц. Второе место занимает Toyota (11,3%), третье — Nissan (5,1%). Замыкают пятерку лидеров Hyundai (4,1%) и Volkswagen (3,6%)