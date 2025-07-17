Китайские автосалоны массово закрываются в России

Исследования отраслевого журнала «Автобизнесревю» показали, что в России массово закрываются автосалоны китайских марок. Об этом сообщают «Автоновости дня».

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Как показали исследования, за первое полугодие 2025 года в России закрылось 362 автосалона. При этом, за тот же временной период прошлого года было закрыто почти в три раза меньше салонов — 121.

«В целом за 6 месяцев 2025 года состоялось 458 закрытий точек продаж, которые не смогли уравновесить 390 открытий. При этом в китайском сегменте рынка в сравнении с первой половиной 2024 года открытия сократились на 38% (287 шоурумов против 460), а разрывы контрактов увеличились почти трехкратно (362 против 121)», — сказано в исследовании.

Больше всего новых салонов в России открыл суббренд Exeed-Exlantix — 48 точек в 34 городах. На втором месте находится бренд Li Auto, а закрывает тройку лидеров Avatr. Лидером по числу автосалонов в России среди китайских производителей стали Geely, Changan и Chery — более 200 точек. За ними идет бренд Haval.