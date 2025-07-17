Названы пять дешевых кроссоверов с классическим «автоматом»

В первой половине 2025 года доля реализованных машин с «автоматом» составила 70% от общего объема продаж. Как сообщает Autonews.ru, об этом заявил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он включил в эту категорию и машины с вариаторами и «роботами». Моделей с классической автоматической коробкой передач в России гораздо меньше, однако найти такие кроссоверы в автосалонах все же можно.

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Так, самым доступным кроссовером с «автоматом» является VGV U70 Pro. Среднеразмерный автомобиль с 1,5-литровым двигателем мощностью в 143 л.с. можно купить за 2 млн 549 тысяч рублей в пятиместном исполнении. Семиместная модификация обойдется в 2 млн 599 тысяч рублей. Даже в базовой комплектации у U70 Pro есть обивка салона экокожей, камера заднего вида, цифровая приборная панель, датчик света и круиз-контроль.

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Также при бюджете до 3 млн рублей можно приобрести кроссовер Solaris HC. Самая простая комплектация Prime стоит от 2 млн 670 тысяч рублей, а за 2 млн 893 тысячи рублей можно приобрести более продвинутую версию Family с климат-контролем, экраном, парктрониками и климат-контролем.

Еще один вариант — Jetta VS5. Машина разработана при участии концернов FAW и Volkswagen на платформе MQB. Машина оснащена 1,4-литровым двигателем, который работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Минимальная стоимость такой машины — 2 млн 952 тысячи рублей.

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Belgee X70, двойник Geely Atlas Pro из Белоруссии, имеет «автомат» уже в начальной версии Active по цене от 2 млн 825 тысяч рублей. Такой автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. Кроме того, у машины есть полноприводные варианты с более мощным двигателем, однако на них цены превышают 3 млн рублей.

Haima 8S также является сравнительно дешевой машиной с «автоматом» — дилеры предлагают их по цене от 3 млн 200 тысяч рублей рублей. Авто оснащено двигателем мощностью 182 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.