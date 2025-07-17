Путин рассказал о планах по поддержке автопрома

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут настраивать систему поддержки автопромышленности так, чтобы и помочь производителям, и не навредить покупателям. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства сказал во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

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Говоря об утильсборе, Путин отметил, что власти оказывают поддержку тем, кто покупает машины. Это как промышленные предприятия, так и муниципалитеты, так и обычные граждане.

«Такие программы всегда имеют место быть, люди на территории работают. И сейчас правительство тоже думает о реализации этих программ. Мы, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы… помочь людям в приобретении и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных», — сказал президент.

Ранее Путин заявлял, что правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей. В частности, власти заинтересованы в увеличении выпуска машин, в первую очередь — отечественных.