BYD показала новый электрический кроссовер Song L GT

Китайская компания BYD показала свой новый электрический кроссовер Song L GT. Об этом сообщает CarNewsChina.

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Новинка отличается более спортивным дизайном — хотя внешность Song L GT основана на модели Song L, в ней есть несколько заметных переработок. Например, передний бампер модели получил увеличенную площадь черной отделки, а в задней части электрокара установлено электрическое антикрыло.

Размеры Song L GT соответствуют Song L EV — 4840/1950/1560 мм при колесной базе в 2930 мм. Для покупки доступны несколько модификаций с разными легкосплавными дисками, а также задним или полным приводом. Заднеприводная версия оснащена одним электромотором на 170 кВт (228 л.с.) или 230 кВт (308 л.с.). Полноприводная версия имеет еще электромотор на передней оси, мощностью в 160 кВт (215 л.с.).