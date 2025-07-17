Названа самая популярная версия Lada Iskra у покупателей

Кузов Cross станет самым популярным среди покупателей Lada Iskra. Как сообщает «Автостат», об этом заявил коммерческий директор сети петербургских автосалонов «Прагматика» Александр Шапринский.

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Напомним, что официальные продажи Iskra стартуют 20 июля. Первые автомобили уже поступили в салоны — в партии представлены седаны и кросс-универсалы.

© АВТОВАЗ

«Предварительный интерес к новой модели показывает, что именно кузов Cross станет самым популярным. Такие автомобили используются покупателями как универсальные для города и в условиях загородной езды. Высокий кузов и дорожный просвет, большой объем салона – все это важно и для нашего покупателя. Поэтому Iskra в кузове Cross видится как сбалансированная модель для разных условий эксплуатации», — заявил Шапринский.

К моменту старта продаж купить Lada Iskra можно будет в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В последующие недели модель появится и в других регионах, где представлены дилеры Lada. Цены станут известны уже 18 июля. Известно, что авто будет доступно в трех вариантах кузова (седан, универсал, кросс-универсал), а покупатели смогут выбрать один из трех силовых агрегатов: 1,6-литровый двигатель на 90 л.с. с «механикой», 1,6-литровый на 106 л.с. с механикой и 1,6-литровый на 106 л.с. с «автоматом».