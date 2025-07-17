Названа самая популярная версия Lada Iskra у покупателей
Кузов Cross станет самым популярным среди покупателей Lada Iskra. Как сообщает «Автостат», об этом заявил коммерческий директор сети петербургских автосалонов «Прагматика» Александр Шапринский.
Напомним, что официальные продажи Iskra стартуют 20 июля. Первые автомобили уже поступили в салоны — в партии представлены седаны и кросс-универсалы.
«Предварительный интерес к новой модели показывает, что именно кузов Cross станет самым популярным. Такие автомобили используются покупателями как универсальные для города и в условиях загородной езды. Высокий кузов и дорожный просвет, большой объем салона – все это важно и для нашего покупателя. Поэтому Iskra в кузове Cross видится как сбалансированная модель для разных условий эксплуатации», — заявил Шапринский.
К моменту старта продаж купить Lada Iskra можно будет в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В последующие недели модель появится и в других регионах, где представлены дилеры Lada. Цены станут известны уже 18 июля. Известно, что авто будет доступно в трех вариантах кузова (седан, универсал, кросс-универсал), а покупатели смогут выбрать один из трех силовых агрегатов: 1,6-литровый двигатель на 90 л.с. с «механикой», 1,6-литровый на 106 л.с. с механикой и 1,6-литровый на 106 л.с. с «автоматом».